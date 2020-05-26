林鄭月娥：中央立港區國安法勢在必行　若反對只能依法處理【短片】 (11:17)

她稱港區國安法是「兩步走」步驟，目前是第一步，即全國人大授權全國人大常委會審議，具體條文要視乎第二步，即人大常委會草擬法律時如何制訂法則，屆時特區政府會反映本港實際情況。她強調，在港區國安法大原則下，所有執法機構必須依法辦事，不可影響市民依法享有的基本權利和自由。

有記者問及「港區國安法」還有沒有本地立法的空間，林鄭月娥稱「答案是否定」，因這是全國人大常委會5月28日經審議通過，有法律效力，人大制訂法律後會由特區政府公布及實施，沒有其他方法在港實施。她強調今次立法並不取代《基本法》23條，特區仍有責任落實23條立法工作。

否認削弱一國兩制高度自治

對於有人稱今次立法繞過立法會，削弱「一國兩制」的高度自治，她表示是罔顧香港特區和中央的憲制關係，亦罔顧國家安全立法是中央事權，她相信任何一個國家都不會容許維護國家安全的大事上留有缺口或空白，批評外國政客持雙重標準，強調外國政府無權干預。

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