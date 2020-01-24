【一款瓶裝果汁棒曲霉素超標】飲果汁五注意　營養師提醒：果汁不能代替水果 (11:33)

自製果汁／買果汁／飲果汁 五注意事項

．切走腐爛部分 不代表無棒曲霉素

加拿大註冊營養師黃穎琳表示，假如自製果汁，若水果已腐爛或部分腐爛，不應用來榨汁。因為即使切走腐爛部分，水果內的棒曲霉素可能已經擴散，所以榨汁前最好切開水果看清楚裏面有否腐爛。她提醒，鮮榨果汁應盡快飲用，忌存放太久，否則易滋生細菌。

．留意成分表 小心非用真正水果製作

澳洲註冊營養師、Nutri Life營養顧問中心創辦人謝詠瑩提醒，購買果汁時，一定要留意成分表，部分果汁是用水果糖漿製作，而非使用真正的水果製作。

．每日限飲180毫升

根據衛生署建議，成人每日宜進食2份原個水果，1份水果大約等於3/4杯（約180毫升）無添加糖純果汁。謝詠瑩指出，純果汁含較高糖分，但膳食纖維含量較低，只能當1份水果計算，每日飲果汁宜以180毫升為上限。

．果汁不能代替水果

謝詠瑩稱，無論冷壓果汁或傳統果汁，過程中都會棄掉水果殘渣，大大減少飲品中的纖維和抗氧化營養素。飲果汁不能代替食水果，如果長期飲用果汁代替進食整份水果，有機會引致腸胃不適或便秘等不良反應。

．糖尿病腎病患者不宜飲果汁

謝詠瑩續說，糖尿病患者不適合飲用果汁，易令血糖升高，引起併發症。腎病患者不適合飲用蔬果汁或純果汁，因蔬菜的鉀質含量較高，嚴重腎病者未能排走多餘鉀質，會引致心律失調，或有生命危險。

文：黃詠賢

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