【一款瓶裝果汁棒曲霉素超標】飲果汁五注意　營養師提醒：果汁不能代替水果 (11:33)

食物安全中心（食安中心）昨日（25日）在facebook呼籲市民不要飲用一款受棒曲霉素污染的瓶裝果汁飲品。食安中心稱，該果汁樣本的棒曲霉素含量，超出中心採用的行動水平。棒曲霉素多數存在於腐爛的蘋果及蘋果製品，有報告稱一般人攝入棒曲霉素後會出現惡心、胃腸道不適及嘔吐徵狀［詳情］。兩名註冊營養師亦分別接受明報網站訪問，提醒大家鮮榨果汁勿存放太久、飲果汁有什麼注意事項。
自製果汁／買果汁／飲果汁 五注意事項
．切走腐爛部分 不代表無棒曲霉素
加拿大註冊營養師黃穎琳表示，假如自製果汁，若水果已腐爛或部分腐爛，不應用來榨汁。因為即使切走腐爛部分，水果內的棒曲霉素可能已經擴散，所以榨汁前最好切開水果看清楚裏面有否腐爛。她提醒，鮮榨果汁應盡快飲用，忌存放太久，否則易滋生細菌。
．留意成分表 小心非用真正水果製作
澳洲註冊營養師、Nutri Life營養顧問中心創辦人謝詠瑩提醒，購買果汁時，一定要留意成分表，部分果汁是用水果糖漿製作，而非使用真正的水果製作。
．每日限飲180毫升
根據衛生署建議，成人每日宜進食2份原個水果，1份水果大約等於3/4杯（約180毫升）無添加糖純果汁。謝詠瑩指出，純果汁含較高糖分，但膳食纖維含量較低，只能當1份水果計算，每日飲果汁宜以180毫升為上限。
．果汁不能代替水果
謝詠瑩稱，無論冷壓果汁或傳統果汁，過程中都會棄掉水果殘渣，大大減少飲品中的纖維和抗氧化營養素。飲果汁不能代替食水果，如果長期飲用果汁代替進食整份水果，有機會引致腸胃不適或便秘等不良反應。
．糖尿病腎病患者不宜飲果汁
謝詠瑩續說，糖尿病患者不適合飲用果汁，易令血糖升高，引起併發症。腎病患者不適合飲用蔬果汁或純果汁，因蔬菜的鉀質含量較高，嚴重腎病者未能排走多餘鉀質，會引致心律失調，或有生命危險。
文：黃詠賢
棒曲霉素 相關報道：
果汁 相關報道：
2017年消委報告：果汁、食生果效益大比併 「排毒」真係得？