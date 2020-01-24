揀VPN五大注意　方保僑提醒：只用VPN未必能保私隱 (08:45)

揀VPN五大考慮因素

1. 查核供應商歷史──VPN供應商雖能替用戶資料對外保密，但本身仍可獲取用戶資料，因此信譽不良或曾出現保安漏洞的供應商有機會泄露個人資料。

2. 供應商背景──部分用戶使用VPN目的是繞過某些國家或地區的網絡追蹤，因此留意供應商的公司背景是否來自該國家或地區，有助加強保障。

3. 可選地區──部分用戶使用VPN目的是「翻牆」到其他地區的網絡使用當地服務，宜先查看VPN供應商所提供的網絡地區。方保僑舉例，有些串流影片平台在不同國家或地區會提供不同節目，如想收看指定地區的串流影片節目，要留意VPN供應商有否提供該地區網絡。

4. VPN速度──使用VPN後，上網速度或因VPN供應商的頻寬而有所轉變，因此揀選時可先比較不同供應商的上網速度。

5. 裝置數目──部分VPN可適用於多個裝置，用家可以根據自己的需要選擇。

使用VPN注意事項

‧使用VPN後不代表可以隱藏身分，如用戶以真實戶口瀏覽社交網站或論壇等平台，仍可透過帳戶資料被追蹤到真實身分。

‧使用VPN時須留意IP地址是否已轉到其他地區，注意如將網絡定位於其他地區後，部分本地應用程式（app）或未能開啟及使用，例如本地投注服務。

‧除了VPN，上網時使用無痕瀏覽、安裝個人防火牆或防毒軟件、勿胡亂開啟不明來歷的連結，都有助保護私隱。

用家經驗分享

現時坊間有多款VPN（如NordVPN、ProtonVPN、ExpressVPN、SurfShark等），以下綜合從事IT專業的用家經驗分享，可供參考。

方保僑：使用ExpressVPN已有數年時間，會使用VPN「翻牆」到其他地區的網絡收看該地區的串流影片節目，他認為ExpressVPN操作簡單。

資訊科技人員Rex：使用NordVPN有2年時間，基於安全考慮想避開網絡追蹤，及在內地使用被封鎖的應用程式。據了解，裝在電腦或手機的話，以ExpressVPN排名最高，因穩定性高，海外服務器數量多，但價錢相對亦高。選擇NordVPN因價錢較便宜，且聲稱有獨家方法能在內地正常運作。

電腦技術員何小姐：比較ExpressVPN、NordVPN及SurfShark後，上周選擇SurfShark並開始使用。SurfShark暫時未見有裝置數量限制，可同時用於電腦、平板電腦及手機等，性價比高。

文：何芍盈

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