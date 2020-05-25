港區國安法｜記協憂「港區國安法」嚴重威脅新聞自由 (23:30)

記協發表聲明表示，全國人大即將表決「港版國安法」，將其直接納入《基本法》附件三，引發極大迴響，被視為「一國兩制」的終結。記協指出，國安法未有透過香港正常立法程序，讓公眾和新聞團體發表意見，憂慮傳媒將首當其衝，日後任何反對政權的報道或評論，將極易犯禁。記協稱，擔心國安法一旦在港實施，香港僅餘的言論、出版及新聞自由空間，將會嚴重萎縮。
聲明表示，《基本法》第23條明確規定，國家安全法例應由香港自行立法。是次人大將法律納入《基本法》附件，並直接在港公布實施，不符合「一國兩制，港人治港」精神，有違《基本法》。
記協指出，過去，不少新聞工作者在內地採訪或撰寫評論文章，被指違反內地國安法而身陷囹圄。現時不少新聞工作者都對前景感到極度憂慮，擔心上述厄運隨時降臨在他們身上，簡單如一個新聞節目或者一則評論文章，都可以成為入罪證據，最終導致傳媒被迫噤聲，造成寒蟬效應。
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