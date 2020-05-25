港區國安法｜記協憂「港區國安法」嚴重威脅新聞自由 (23:30)

聲明表示，《基本法》第23條明確規定，國家安全法例應由香港自行立法。是次人大將法律納入《基本法》附件，並直接在港公布實施，不符合「一國兩制，港人治港」精神，有違《基本法》。

記協指出，過去，不少新聞工作者在內地採訪或撰寫評論文章，被指違反內地國安法而身陷囹圄。現時不少新聞工作者都對前景感到極度憂慮，擔心上述厄運隨時降臨在他們身上，簡單如一個新聞節目或者一則評論文章，都可以成為入罪證據，最終導致傳媒被迫噤聲，造成寒蟬效應。

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