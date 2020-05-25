人大憲法和法律委員會一致贊成立港區國安法 (22:30)

第十三屆全國人大憲法和法律委員會今日（25日）上午召開全體會議，人大代表一致贊成《全國人民代表大會關於建立健全香港特別行政區維護
各代表團在會上審議草案，人大代表一致認為，由全國人大就建立健全香港特別行政區維護國家安全的法律制度和執行機制作出決定，並授權人大常委制定香港特區維護國家安全的相關法律，是新形勢下堅持和完善「一國兩制」制度體系、堅持依法治港、維護國家主權安全發展利益的必然要求和重大舉措，符合國家、民族和香港特區的根本利益，符合憲法規定和憲法原則，與《基本法》的立法宗旨和確立的有關制度一致。
人大代表認為該草案是質量高、效果好的法律草案，將依法有力防範、制止和懲治在香港特區發生的危害國家安全行為和活動，表明中國在捍衛國家主權、領土完整和維護國家安全問題上的嚴正立場和堅定意志，確保香港特區「一國兩制」實踐行穩致遠。
（人民日報）
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