眾志賣口罩涉違商品例　海關今再拘副主席鄭家朗 (17:40)

【17:40】眾志發聲明，稱海關已證實其售賣的口罩含菌量符合標準，但依然引用《條例》再度拘捕其成員，反映威權之下，民間抗疫自救亦成罪名。聲明又稱自兩會宣布推動「港版國安法」後，眾志要員已於一周內兩度被拘捕，聲明指摘國安法立法後，難保會以嚴刑峻法翦除羅冠聰、黃之鋒和周庭。

【16:47】海關稱上周五（22日）就一宗供應涉嫌違反《商品說明條例》外科口罩案件拘捕一間網上商戶的授權代表，該網店於海關的多番要求下，一直未能提供供應外科口罩的標示聲稱證明，因涉嫌違反《商品說明條例》，經調查後，今日再拘捕該商戶的一名20歲男董事，他目前已保釋候查。新聞稿中提到，有人稱對案中商戶所採取的執法行動為「政治打壓」，海關強烈譴責有關指控失實。

香港眾志主席林朗彥表示，該會副主席鄭家朗於今午2時許被捕，於短時間內已獲保釋。他說，海關至今未有就案件落案起訴任何眾志成員，相信只是「程序上」需要拘捕鄭家朗。