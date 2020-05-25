港區國安法｜栗戰書：「港區國安法」重要立法任務一定能夠完成 (17:15)

栗戰書稱，上述草案是新形勢下堅持和完善「一國兩制」制度體系、堅持依法治港、維護憲法和《基本法》確定的特別行政區憲制秩序的重大舉措，符合包括香港同胞在內的全體中國人民的根本利益。他相信這個重要立法任務可以順利完成，為維護國家主權、安全、發展利益，確保香港長期繁榮穩定，提供更有力的法治保障。

他亦指出，人大常委會下一步主要工作包括確保憲法全面實施，堅持依法治港治澳，維護憲制秩序，完善全國人大常委會對《基本法》的解釋制度，從國家層面建立健全特別行政區維護國家安全的法律制度和執行機制。

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