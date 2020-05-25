栗戰書：「港區國安法」重要立法任務一定能夠完成 (17:15)

十三屆全國人大三次會議今日（25日）下午在北京人民大會堂舉行第二次全體會議，全國人大常委會委員長栗戰書在會上報告人大常委會工作，當中提及常委會聽取及審議了國務院關於香港維護國家安全情況的報告，研究擬訂並審議了《全國人民代表大會關於建立健全香港特別行政區維護國家安全的法律制度和執行機制的決定（草案）》，並決定提請本次大會審議。他相信經過代表的共同努力，一定能夠順利完成這一重要立法任務。
栗戰書稱，上述草案是新形勢下堅持和完善「一國兩制」制度體系、堅持依法治港、維護憲法和《基本法》確定的特別行政區憲制秩序的重大舉措，符合包括香港同胞在內的全體中國人民的根本利益。他相信這個重要立法任務可以順利完成，為維護國家主權、安全、發展利益，確保香港長期繁榮穩定，提供更有力的法治保障。
他亦指出，人大常委會下一步主要工作包括確保憲法全面實施，堅持依法治港治澳，維護憲制秩序，完善全國人大常委會對《基本法》的解釋制度，從國家層面建立健全特別行政區維護國家安全的法律制度和執行機制。
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