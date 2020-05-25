董建華：維護國家安全　「港區國安法」非洪水猛獸 (18:15)

董建華指出，自去年修例風波開始，有些人公然鼓吹「港獨」、「自決」等主張，甚至勾結外部勢力，乞求外國干預香港事務，更令人憂慮的是一些西方反華勢力不惜混淆是非黑白，公然為反中亂港分子撐腰，真正的企圖是要遏制中國的和平崛起。

董建華續稱，香港回歸20多年來，《基本法》第23條的立法工作一直未能完成，使香港成為國家安全的「風險口」，為敵對勢力提供可乘之機，擾亂香港的公共秩序，危害社會經濟利益，甚至令香港時常被取笑為「國際間諜天堂」，無休止的示威抗議行動，導致社會秩序混亂，市民消費意欲大減，市道變得蕭條，加上疫情影響，香港經濟元氣大傷。

董建華說，實施「港區國安法」能有效防範、制止、懲治各種擾亂香港的活動，有助恢復香港的社會秩序，香港社會必須發聲支持全國人大訂立「港區國安法」的建議，必須積極推廣國家安全教育。他說，過去一年的暴力事件，都是因為部分港人受到不同勢力煽動，產生錯誤意識和判斷，必須加強教育及培育青少年正確價值思維。

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