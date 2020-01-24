DSE歷史科爭議試題　考評局：逾半考生答「弊多於利」 (17:55)

楊潤雄：成立工作小組檢視試題問題

【17:55】教育局長楊潤雄會後見記者表示，會上不同黨派的議員均可指出日本侵華的事實，國家當時正經歷艱辛及苦難，但題目竟有接近四成考生會稱「利多於弊」，「大家撫心自問，條題目是否有誤導性，資料是否有點不齊備，所以學生才會有這樣的答案？」

教育局會上透露，將成立工作小組，檢視試題問題。楊潤雄稱工作小組需時仔細考慮詳情，而人選方面仍要與考評局再商議。他續說，考評局工作保密度高，法例亦要求考評局保密，故檢視過程須得到考評局同意，小組現時的方向是檢視出題、審題程序下，「究竟是制度問題、人的問題，還是有東西沒有跟到而令問題出現？」他補充，暫時未有確實時間表，但會盡快進行有關工作。

【16:25】具爭議試題問及是否同意「1900-45年間，日本為中國帶來的利多於弊」，並要求考生參考資料及就他所知作答。蘇國生於會議上回應議員提問時表示，該題共有57.1%考生回答「弊多於利」，38%考生則回答「利多於弊」；78%考生作答時有提及弊處，17%考生只提及利處，另有4.9%考生沒有表示立場。

另外，教育局副秘書長康陳翠華稱，考評局將派兩人參與教育局牽頭的工作小組，當中會有業界參與。另外，考評局亦會進行內部檢討，檢視問題所在，並會向教育局提交報告，當局將建基於報告，核實再給予意見。

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