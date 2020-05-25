否認限聚令有政治考慮　林鄭月娥：指控毫無事實根據 (17:00)

特首林鄭月娥今日（25日）在facebook專頁發表題為「抗疫四月 張弛有度」的文章，披露政府未來對抗新型冠狀病毒工作的重點。她表示，對於坊間有意見認為政府對限聚令的決定有政治考慮，這是毫無事實根據的指控，她並透露下月將向市民免費派發一次性口罩。
林鄭月娥表示，防疫措施張弛有度的「度」，一直是基於病毒傳播風險評估和公共衛生專家的意見，以不削弱防疫抗疫的目標為依歸，絕大部分市民都表示理解，甚至認為尺度應該「宜緊不宜鬆」。
她亦透露未來政府抗疫工作重點，包括多管齊下增加口罩供應。她稱「銅芯抗疫口罩+」至今已有超過360萬名市民登記領取，並已由郵政署成功派發290萬個，政府下月亦會向市民免費派發一次性口罩。另外，政府也積極考慮逐步放寬群組聚集限制，例如調節聚集人數上限或增加獲豁免的群組。
林鄭月娥稱，衛生防護中心正按專家建議擴大病毒檢測及提高檢測能力，包括為公共衛生檢測中心添置儀器，並已撥款予香港大學和中文大學的醫學院購置所需儀器，亦聯絡私人化驗所，希望提升檢測量，目標是將公營部門的檢測量提高至每日7000個。
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