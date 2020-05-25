保就業計劃今起接受申請 (15:15)

申請程序：

．適用於今年6至8月，申請期為5月25日至6月14日

．合資格僱主及自僱者可在網上申請

．如欲查詢申請資格、計算補貼方法等，可致電熱線183 6122及電郵enquiry@employmentsupport.hk，或前往下列服務處查詢：

1. 北角電氣道180號百加利中心1701室

2. 觀塘創業街25號創富中心2507室

3. 荃灣青山公路荃灣段455號華懋荃灣廣場1206室

服務處及熱線周一至周日早上9時至下午6時服務。

申請資格：

．僱主若於今年3月31日或之前，已開設僱員強積金戶口或職業退休計劃戶口，即可申請，補貼金額為每名僱員在指定月份月薪的五成，上限9000元

．自僱者只要在今年3月31日或之前已開設強積金戶口，而戶口於3月31日仍未取消，即合資格申請，補貼金額為一筆過7500元

．獲補貼的僱主須確保今年6至8月的受薪人數，不可少於今年3月的受僱人數，否則會被罰款，3月的僱員人數愈多，罰款百分率愈高

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