19歲青年涉商場廁所縱火　辯方求情稱其遭父母拋棄盼體諒淒涼背景 (15:00)

辯方透露，被告梁紹英（19歲）在台灣出生，母親誕下他不久離家出走，12歲時被父親帶來香港，惟之後又離他而去，致他需入住少年院舍，情況猶如孤兒，至今仍未能聯繫到父母。被告在港只有舅公、舅婆兩名親人，他們都有到庭旁聽，以及撰信表示被告為人有禮，希望法庭體諒其淒涼背景。

辯方續說，被告甫成年便搬出院舍，與朋友共居，惟期間相處不善，被告便帶同家當露宿街頭。加上被告案發前剛與女友吵架，令他情緒崩潰才犯下本案。法官表示，需先索閱被告精神科、心理學家、教導所及勞教中心報告，將案件押後至6月12日判刑。

案發於去年9月20日早上，連理街商場清潔工人看見1樓男廁廁格冒煙，上前查看發現燃燒中的廁紙及消毒液機，遂馬上將火種撲熄。商場經理查看閉路電視後，於案發翌日在商場內再碰見被告，於是通知警方。警方到場將被告拘捕，在他身上檢獲5個打火機。涉案燒毁物件總值211元。

其他報道：「補習天王」蕭源串謀泄試題判囚14個月

其他報道：郭偉健暫不審理政治案件 馬道立：已提醒避免在判辭發表政見【附聲明全文】

其他報道：消防總隊目非禮兩女下屬判囚8個月2周 官斥被告有恃無恐變本加厲