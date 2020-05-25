英國會議員去信彭黛玲　促請表明給海外港人居留權不存法律障礙 (14:00)

《衛報》周日（24日）報道，英國御用大律師Laurie Fransman提出法律意見稱，英國國籍法自1984年以來不斷演進，已擴大承認居留權，包括持有英國國民海外護照（BNO）者。

前英國檢察總長高仕文（Lord Goldsmith）亦指出，1984年的《中英聯合聲明》並無提及BNO的地位，僅記錄於同日英國政府寄送的備忘錄內，中國收到備忘錄後並無簽署或同意。他說，雖然備忘錄排除居留權問題，但不能因此永久限制英國政府日後的行動。

Bob Seely及Imran Ahmad Khan表示收到相關法律意見，表示香港局勢惡化，法治持續受到侵蝕，要求內政部重新檢視BNO的地位，並指出推出「港區國安法」代表《中英聯合聲明》已名存實亡。

（衛報/自由時報）

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