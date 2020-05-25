陳弘毅：涉國安案若規定由中國籍法官審理或惹爭議 (13:42)

全國人大會議宣布審議「港區國安法」。基本法委員會委員陳弘毅今早（25日）接受港台節目訪問時表示，若條文規定由中國籍法官審理涉及國家安全的案件，或會惹起很大爭議；本港法院審理案件時，不會以法官國籍作區分，只按法律行使審判權，相信市民不希望國安法改變本港原有的審判制度。
陳弘毅又估計，相關機構未必屬於警隊的部門，而是獨立於政府，或類似殖民時代的政治部。全國人大常委譚耀宗在同一節目稱，如有需要國內人物可透過相關機構在本港執行國安法。
公民黨主席梁家傑則表示，2002年至2003年港府欲推行《基本法》23條立法時，乃受立法會三讀程序保障，整個討論公開透明，但現時預見港區國安法由特首透過刊憲頒布實行，不受程序規範和限制，形容是「加辣版的23條」。
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