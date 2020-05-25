港區國安法｜陳弘毅：涉國安案若規定由中國籍法官審理或惹爭議 (13:42)

陳弘毅又估計，相關機構未必屬於警隊的部門，而是獨立於政府，或類似殖民時代的政治部。全國人大常委譚耀宗在同一節目稱，如有需要國內人物可透過相關機構在本港執行國安法。

公民黨主席梁家傑則表示，2002年至2003年港府欲推行《基本法》23條立法時，乃受立法會三讀程序保障，整個討論公開透明，但現時預見港區國安法由特首透過刊憲頒布實行，不受程序規範和限制，形容是「加辣版的23條」。

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