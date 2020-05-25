「補習天王」蕭源串謀泄試題判囚14個月 (12:47)

相關報道：「補習天王」蕭源與兩前主考員泄試題 串謀公職人員失當罪成還押候判

3名罪成的被告為蕭志勇（又名蕭源）、教師張國權和吳宏樑，今早被解押至法院聽取判刑。案發時張國權和吳宏樑分別任教佛教沈香林紀念中學及香港華仁書院，據悉張國權已停職。

裁判官水佳麗判刑時表示，蕭源當時「被名聲沖昏頭腦」，才會為招攬生意而利用另外兩名被告，導致兩人現時身敗名裂。水官稱「文憑試的公正性經不起太多衝擊」，由於蕭源的行為構成嚴重不公，法庭須判以阻嚇性刑罰，以制止試題外泄的風氣在社會出現。

水官稱，另一被告張國權在口試未開考時，便急切向蕭源泄漏不少試題，水官稱很難相信他是無償幫朋友，反問「若非得到一些好處，他為何要冒如此大的風險？」

至於被告吳宏樑，水官相信他「被友情蒙蔽雙眼」才向蕭源披露主考員會議的資料，屬一時糊塗和判斷錯誤，故判以緩刑。

水官提及要為3名教師量刑，法庭深感難過。蕭源及張國權分別判刑後申請保釋等候上訴，但被水官拒絕。

首兩項控罪控告3人，指稱蕭源分別串謀張國權及吳宏樑作出公職人員行為失當行為。蕭源的妻子蔡盈盈（又名蔡怡）早前已被裁定公職人員行為失當罪不成立。