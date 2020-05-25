郭偉健暫不審理政治案件　馬道立：已提醒避免在判辭發表政見 (11:21)

馬道立指出，司法機構獨立及公正的執行司法工作，是香港法治的基石。根據《基本法》，法官對社會大眾有責任，必須行使獨立的司法權，公平公正、無懼無私地審理案件。法律面前人人平等，是應反覆強調的。

馬道立強調，上述原則當中重要的一環，乃是法官及司法人員絕對不可偏頗。同樣重要的是，觀感上法官及司法人員不可被合理地理解為對任何人或因由有所偏頗，因此必須避免就社會中具爭議或可能訴諸法院的議題，非必要地在公開場合包括於判辭中發表任何意見，尤其是任何一種政見。當法庭需在解決案件中的問題時，就具爭議性的政治議題發表意見，該意見必須慎重和經過斟酌衡量，並不能超過處理當前問題的合理需要。

法官公開發表不適當政見損害不偏不倚形象

馬道立說，若法官不依循這些原則，會削弱公眾對司法機構的獨立運作及公正的信心及觀感。一名法官或司法人員公開發表不適當或無必要的政見，可能損害不偏不倚的形象，亦會影響他審理那些可合理地被視為與他個人政治立場有關的案件的公信力。

馬道立又稱，以往曾經提醒所有法官及司法人員上述原則的重要性，該些原則亦載於《法官行為指引》內。他稱已與郭偉健傾談，郭偉健亦同意其所言，因此首席區域法院法官在得到馬道立同意後，決定郭偉健暫時不應審理任何涉及類似政治背景的案件。

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