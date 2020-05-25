彭定康促G7峰會討論港區國安法 (10:22)

七國集團（G7）峰會下月舉行，前港督彭定康周日（24日）在《金融時報》撰文稱，英國要確保中國在香港訂立「港區國安法」一事納入峰會議程討論。彭定康稱不能相信中國國家主席習近平的政權，英國和G7的盟友必須採取堅定立場對抗其政權，並形容這是「開放社會的敵人」。
彭定康在文中稱，當全球全神貫注地對抗新型冠狀病毒時，習近平已撕毁《中英聯合聲明》，英國必須牽頭支持香港及履行條約的義務，又稱有政治和道德責任去做此事。
彭定康及英國前外相聶偉敬上周六（23日）牽頭發表聯署，對中國單方面在香港訂立「港區國安法」表示嚴重關注，敦促各國政府必須團結一致，表明不容中國公然違反《中英聯合聲明》，合共23國逾200名政要、外交官及人權人士參與聯署。
（金融時報）
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