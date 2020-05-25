天文台預料明日雨勢有時較大　幾陣狂風雷暴 (16:30)

展望隨後一兩日（26日-27日）短暫時間有陽光，亦有幾陣驟雨。

【12:40】黃色暴雨警告信號取消。

【11:45】天文台今日上午11時40分改掛黃色暴雨警告信號，表示香港廣泛地區已錄得或預料會有每小時雨量超過30毫米的大雨，且雨勢可能持續。11:47消息：所有下午校停課

一道低壓槽正為廣東沿岸及南海北部帶來大驟雨及雷暴，本港地區下午及今晚天氣預測多雲，有大驟雨及狂風雷暴。稍後驟雨減少。吹和緩南至東南風。

展望明日有雷雨。隨後一兩日短暫時間有陽光，亦有幾陣驟雨。

【10:35】天文台在上午10時35分發出紅色暴雨警告信號。

【10:05】天文台在上午10時05分發出黃色暴雨警告信號。

【7:40】上午7時40分，天文台錄得氣溫27.2度，相對濕度88%。

位於廣東西部的雷雨區正向東移動。同時，一道低壓槽正為華南北部帶來不穩定天氣。

本港地區今日天氣預測短暫時間有陽光，有幾陣驟雨。中午前後驟雨較多，局部地區有雷暴。最高氣溫約30度。吹和緩南至東南風。

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