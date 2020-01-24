冷氣機隔塵網清洗5貼士　工程師提醒戴口罩拆隔塵網　用冷水沖洗勿大力刷 (08:40)

1.定時檢查隔塵網

用家可因應家中環境及冷氣機使用頻率等不同因素，定時檢查冷氣機隔塵網的潔淨程度，如有積塵便應清洗。

2.先拔掉電源 戴口罩拆網

取出隔塵網前必須先拔掉冷氣機電源。歐陽耀南提醒，在取出隔塵網時可以先戴上口罩，以免吸入隔塵網上塵埃。在取出隔塵網後，留意清潔塵埃散落的家中角落。

3.浸稀釋漂白水須過水洗淨

疫症期間，不少人會為家居消毒。歐陽耀南指出，隔塵網一般用花灑冷水沖洗即可，毋須刻意調校水溫；如果想消毒隔塵網，可以稀釋漂白水浸隔塵網，然後最少過一次清水作徹底清潔。

4.勿用硬毛刷百潔布刷洗

沖洗隔塵網時，有塵的一面向下，沖走積聚的塵垢；如隔塵網上仍殘留污垢，可用海綿或軟身毛巾輕力抹去。清洗時，切勿用百潔布、鋼絲刷或硬刷毛洗刷，亦不應過度用力洗刷。如隔塵網不慎損毁，應更換新的隔塵網。

5.風乾或印乾再放回機內

清洗隔塵網後，歐陽耀南建議，可讓隔塵網自然風乾或以毛巾輕輕印乾，再放回冷氣機。關掉冷氣機後應隔最少15分鐘才重新開機，因為開關時間相隔太短，有可能令冷氣機負荷過重而導致「跳掣」。

註：不同品牌及型號的冷氣機或有不同的清潔指引，清潔前宜先閱讀說明書。如有疑問，應向相關生產商查詢。

文：何芍盈

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