BNO持有人應獲居英權？　港區國安法牽港人討論移民　2019年12萬人申請續領BNO (10:59)

明報網站記者早前向英國護照署查詢2019年港人申請續領BNO人數，可見自去年6月爆發反修例風波後，數字急增。去年1月至5月，相關人數維持於逾1000的水平，惟去年7月的人數已錄得6042，較上一個月增近3倍；去年9月人數更是超過2.9萬；全年最多的月份為10月，人數達33,501。

2019年月份／港人申請續領BNO宗數

1月／1392

2月／1191

3月／1449

4月／1488

5月／1582

6月／1614

7月／6042

8月／8992

9月／29,124

10月／33,501

11月／17,601

12月／16,850

【Q&A】BNO申請續領常見4問題：所有人需副簽？必須遞交出世紙？住址證明只限政府信？遺失BNO可補領？

2014年1.6萬人申請續領BNO

2019年全年港人申請續領BNO及獲批人數為120,826。2014年本港發生佔領運動，據英國護照署資料，當年申請續領BNO的人數為16,965，遠低於2019年的水平。

年份／港人申請續領BNO宗數

2013／11

2014／16,965

2015／20,424

2016／30,061

2017／14,397

2018／14,297

文：鮑錦瑤