BNO持有人應獲居英權？　港區國安法牽港人討論移民　2019年12萬人申請續領BNO (10:59)

香港去年爆發反修訂《逃犯條例》風波，示威因今年初出現新型冠狀病毒疫情稍緩，惟近日全國人大會議審議制訂「港區國安法」，周日（24日）街頭衝突再現。繼去年反修例風波後，再次觸發港人討論移民[相關報道：婚前協議遷加國一拖再拖 聞國安法下決心 避「最後炸彈」 兩子之母：不是移民是走難]。英國保守黨國會議員更致函內政大臣彭黛玲，稱由於香港局勢持續惡化，內政部應檢視英國國民海外護照（BNO）的地位，包括居英權。
明報網站記者早前向英國護照署查詢2019年港人申請續領BNO人數，可見自去年6月爆發反修例風波後，數字急增。去年1月至5月，相關人數維持於逾1000的水平，惟去年7月的人數已錄得6042，較上一個月增近3倍；去年9月人數更是超過2.9萬；全年最多的月份為10月，人數達33,501。
2019年月份／港人申請續領BNO宗數
1月／1392
2月／1191
3月／1449
4月／1488
5月／1582
6月／1614
7月／6042
8月／8992
9月／29,124
10月／33,501
11月／17,601
12月／16,850
【Q&A】BNO申請續領常見4問題：所有人需副簽？必須遞交出世紙？住址證明只限政府信？遺失BNO可補領？
2014年1.6萬人申請續領BNO
2019年全年港人申請續領BNO及獲批人數為120,826。2014年本港發生佔領運動，據英國護照署資料，當年申請續領BNO的人數為16,965，遠低於2019年的水平。