律師陳子遷銅鑼灣被毆　彭韻僖譴責：絕不可以暴力使政見不同人噤聲 (19:16)

彭韻僖指出，律師會對事件感到非常痛心及憤怒，指出暴力行為不為社會所接受，傷人是嚴重罪行，香港是文明社會，「公民抗命非違法的許可證，暴力亦非施暴者的許可證，絕不可以暴力使政見不同的人噤聲，如這樣就是大家想爭取的自由，那是香港的悲哀」。

彭韻僖稱，陳子遷當時去南華會練波， 被人攻擊，頭部遭重擊，亦被雨傘剌頸部大動脈。

警方表示，今午約3時半，一名41歲男子行經銅鑼灣利園山道70號時，遇見數十名暴徒正以雜物堵塞馬路，雙方發生爭執，數名暴徒隨即圍毆該名男子，有暴徒以雨傘襲擊受害人。受害人嘗試離開，卻遭到暴徒繼續以雨傘追打。過程中，至少5名暴徒曾打開雨傘，企圖遮掩同黨襲擊受害人。警方正積極調查案件，將兇徒緝拿歸案。

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