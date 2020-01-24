灣仔銅鑼灣160至170人被捕　4傳媒聯絡隊人員受傷【短片】 (19:01)

消息稱，截至傍晚，警方於港島區示威活動中合共拘捕約160至170人，主要涉及非法集結，地點包括崇光百貨、遊艇會及鵝頸橋一帶。

警方較早前稱，下午3時許有暴徒在銅鑼灣波斯富街62-68號快樂大廈的天台集結，其間懷疑向地面投擲多枚玻璃樽，現場8人被警方拘捕，其中4人涉嫌非法集結，另外4人涉嫌協助及教唆非法集結。

另外，警方表示，約下午4時45分，有暴徒向鵝頸橋附近的警員扔磚，過程中有4名傳媒聯絡隊人員受傷，主要傷及腳和膝，其中一人的頭盔中磚。

傍晚近6時，警方在銅鑼灣鵝頸橋完成執法後離開，當警方的車隊駛至天樂里，警車被人投擲磚頭，其中一輛警方私家車車頭司機位整塊玻璃窗被擊碎。警方稱，暴徒肆意襲擊警務人員及市民，行為卑劣殘忍，會繼續執法以阻止暴徒的惡行。

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