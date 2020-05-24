彭定康發起聯署譴責立港區國安法　梁愛詩斥未弄清事實 (12:13)

全國人大會議將審議有關訂立「港區國安法」的草案，前港督彭定康及英國前外相聶偉敬（Malcolm Rifkind）昨日（23日）發起聯署聲明，譴責此舉全面攻擊香港的自治、法治和基本自由，以及公然違反《中英聯合聲明》。前律政司長、基本法委員會前副主任梁愛詩今早（24日）出席商台節目訪問時，批評彭定康等人在法律條文出台前就作出評論，指出現時並非在本港實施國家安全法，而是為了建立和健全香港維護國家安全的法律機制和執行機制而立法，「佢地都未搞清楚呢個事實，亦都未睇到嗰個草案係點樣」。
梁愛詩表示，實施「港區國安法」並不會攻擊香港的自治，香港仍然依照《基本法》實行高度自治，又說「健全法律有乜理由打擊法治」。至於彭定康等稱「港區國安法」攻擊香港的基本自由，她反駁說，在立法過程，重要原則是不可以侵害香港居民的權利和自由。
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