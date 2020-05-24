屠海鳴︰建議人大常委會督促指引23條立法 (12:29)

屠海鳴表示，港獨言論在港仍有一定市場，啟示中央要堅定「一國兩制」的制度自信，「徹底剷除港獨勢力的生存土壤」。他又說，中央對港全面管治權在實施過程中受阻，警示要盡快落實本地法律與《基本法》銜接工作，「絕不能讓香港成為國家安全的風險口」，重申堅決支持制定「港區國安法」。

他建議中央政府按照《基本法》規定，督促香港特區政府切實履行職責，推動國民教育工作落實落細落地，同時建議由中央政府主導，建立香港各界人士、特別是大中小學生到內地參訪的常態化機制。

屠海鳴說，要持續出台鼓勵香港居民到內地學習、就業、創業、定居的新政，增進相互認同，讓愛國愛港隊伍薪火相傳及不斷壯大，逼「港獨」勢力的追隨者銷聲匿迹；又建議以港區全國政協委員為「基本盤」，建設忠誠可靠、能打硬仗的輿論鬥爭隊伍，做強做大反「港獨」的輿論陣地；特別是從國家層面統籌謀劃，向世界講述「一國兩制」下的香港故事。

屠海鳴又稱，自己和家人受到本港反對派不斷的威脅，包括資料遭人起底在網上傳播、有人上門恫嚇、收到恐嚇滋擾電話等，強調自己對此毫不畏懼，「因為在我的背後是我們的北京，是偉大的祖國」。

明報記者

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