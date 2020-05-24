網民發起反惡法遊行　警銅鑼灣放催淚彈　出動水炮車裝甲車 (15:07)

【15:07】警方水炮車於鵝頸橋底發射水柱。

【14:56】防暴警在波斯富街近時代廣場施放胡椒球彈，當時只舉起藍旗警告，其後轉入軒尼詩道向崇光百貨推進。

【14:50】水炮車一度折返灣仔，惟5分鐘後又再駛回鵝頸橋。在波斯富街，有人從大廈高空投擲水彈；防暴警衝出告士打道，密集式發射胡椒彈驅散，堵路的人群四散，有人被制服。

【14:38】警方表示，今午約2時，有暴徒在灣仔軒尼詩道一帶以硬物擊打交通燈，有交通燈零件飛脫。暴徒又在灣仔一帶以垃圾桶等雜物堵塞多條馬路，原本用作道路工程用途的雪糕筒、水馬及圍欄散佈地面。警方正在現場採取果斷拘捕行動，並出動水炮車。

【14:19】人群走出波斯富街軒尼詩道交界，步行向灣仔方向。水炮車及銳武裝甲車推進至鵝頸橋底，人群往內街走避，亦有市民衝出告士打道，並擺放水馬等雜物堵路。

【14:00】警方再於銅鑼灣崇光百貨外及灣仔杜老誌道高舉藍旗；又在駱克道舉橙旗警告。杜老誌道出現警方水炮車及銳武裝甲車。

【13:42】警方表示，下午約1時，銅鑼灣有示威者霸佔軒尼詩道一帶的馬路，多條行車線受阻，大量巴士及電車等車輛無法前進。有「暴徒」向警察投擲雨傘、水樽等雜物。警方使用包括施放催淚煙等武力。

警方警告立即停止違法暴力行為，稱會果斷採取執法行動，呼籲現場市民盡快離開，前往安全地方。

【13:29】希慎廣場外有人投擲物品，警方施放胡椒噴劑，其後有人再擲物，警方施放胡椒球彈，之後再施放催淚彈。

【13:25】警方在軒尼詩道及波斯富街交界施放催淚彈。

【13:17】警員在波斯富街拉起封鎖線，在東角道的遊行隊伍折返。

【13:08】記者目測，記利佐治街與同東角道站滿人，現場有人呼籲向灣仔起行。

【12:55】警方驅趕東角道人群，稱會拘捕現場的人，但人群未有理會，警方在崇光百貨外舉起藍旗警告。

人民力量譚得志被帶走

【12:45】人民力量陳志全在怡和街稱，譚得志被警方拘捕。

【12:43】民主黨在百德新街設獎券街站，約20名防暴站在附近但未有警告。民主黨立法會議員林卓廷開咪，要求警員不要干預市民捐款，並叫現場市民取獎券，證明只是來捐款。

【12:23】人民力量在崇光百貨外設街站，人民力量副主席譚得志稱在該處辦「健康講座」，現場逾50名市民聚集。防暴警開咪警告，表示在場市民可能會因違反限聚令被票控，同時亦警告譚得志涉組織未經批准集會，要求他解散現場民眾。譚得志其後被警方帶走。

【12:15】中午12時許，銅鑼灣崇光百貨外未見有人聚集。其中在東角道一帶，有近30名防暴警分成數個小隊站崗，部分人持警告旗、防暴槍等。在港鐵銅鑼灣站D1出口，有防暴警截查途人。該處大部分商舖照常營業。

另外，灣仔中午暫時平靜，未見多人聚集，警方於行人天橋、港鐵灣仔站出口佈防。

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