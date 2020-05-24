網民發起反惡法遊行　水炮車鵝頸橋射水　警銅鑼灣放催淚彈【短片】 (16:49)

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【16:38】警方於崇光百貨外拘捕多名市民，並帶上白色旅遊巴。另外，警方於鵝頸橋底向在場的示威者及記者施放胡椒噴霧及發射胡椒球彈，隨後同時舉起藍旗及黑旗警告，制服一名穿黑色衫褲男子，其後施放5枚催淚彈。

【16:16】十多名防暴警進入銅鑼灣登龍街登輝大廈，另外一批警員沿鵝頸橋向時代廣場方向推進，一名男子被拘捕及扣上索帶。

【16:03】示威者用雜物堵塞鵝頸橋兩旁馬路，警方於鵝頸橋底舉藍旗警告，民主黨立法會議員許智峯到場呼籲警員冷靜。另外，防暴警向糖街方向衝前，制服並拘捕至少3人。

【15:23】警方水炮車於鵝頸橋底多次射水，驅趕在場聚集的市民。警方另於銅鑼灣廣場外舉黑旗警告，並施放兩枚催淚彈。

下午2時許，防暴警衝入銅鑼灣景隆街制服一名男子，有在封鎖線範圍外採訪的記者被胡椒噴劑噴中，包括本報記者，需要由急救員治理。

【15:07】警方水炮車於鵝頸橋底發射水柱。

【14:56】防暴警在波斯富街近時代廣場施放胡椒球彈，當時只舉起藍旗警告，其後轉入軒尼詩道向崇光百貨推進。

【14:50】水炮車一度折返灣仔，惟5分鐘後又再駛回鵝頸橋。在波斯富街，有人從大廈高空投擲水彈；防暴警衝出告士打道，密集式發射胡椒彈驅散，堵路的人群四散，有人被制服。

【14:38】警方表示，今午約2時，有暴徒在灣仔軒尼詩道一帶以硬物擊打交通燈，有交通燈零件飛脫。暴徒又在灣仔一帶以垃圾桶等雜物堵塞多條馬路，原本用作道路工程用途的雪糕筒、水馬及圍欄散佈地面。警方正在現場採取果斷拘捕行動，並出動水炮車。

【14:19】人群走出波斯富街軒尼詩道交界，步行向灣仔方向。水炮車及銳武裝甲車推進至鵝頸橋底，人群往內街走避，亦有市民衝出告士打道，並擺放水馬等雜物堵路。

【14:00】警方再於銅鑼灣崇光百貨外及灣仔杜老誌道高舉藍旗；又在駱克道舉橙旗警告。杜老誌道出現警方水炮車及銳武裝甲車。

【13:42】警方表示，下午約1時，銅鑼灣有示威者霸佔軒尼詩道一帶的馬路，多條行車線受阻，大量巴士及電車等車輛無法前進。有「暴徒」向警察投擲雨傘、水樽等雜物。警方使用包括施放催淚煙等武力。

警方警告立即停止違法暴力行為，稱會果斷採取執法行動，呼籲現場市民盡快離開，前往安全地方。

警銅鑼灣放催淚彈

【13:29】希慎廣場外有人投擲物品，警方施放胡椒噴劑，其後有人再擲物，警方施放胡椒球彈，之後再施放催淚彈。

【13:25】警方在軒尼詩道及波斯富街交界施放催淚彈。

【13:17】警員在波斯富街拉起封鎖線，在東角道的遊行隊伍折返。

【13:08】記者目測，記利佐治街與同東角道站滿人，現場有人呼籲向灣仔起行。

【12:55】警方驅趕東角道人群，稱會拘捕現場的人，但人群未有理會，警方在崇光百貨外舉起藍旗警告。

人民力量譚得志被帶走

【12:45】人民力量陳志全在怡和街稱，譚得志被警方拘捕。

【12:43】民主黨在百德新街設獎券街站，約20名防暴站在附近但未有警告。民主黨立法會議員林卓廷開咪，要求警員不要干預市民捐款，並叫現場市民取獎券，證明只是來捐款。

【12:23】人民力量在崇光百貨外設街站，人民力量副主席譚得志稱在該處辦「健康講座」，現場逾50名市民聚集。防暴警開咪警告，表示在場市民可能會因違反限聚令被票控，同時亦警告譚得志涉組織未經批准集會，要求他解散現場民眾。譚得志其後被警方帶走。

【12:15】中午12時許，銅鑼灣崇光百貨外未見有人聚集。其中在東角道一帶，有近30名防暴警分成數個小隊站崗，部分人持警告旗、防暴槍等。在港鐵銅鑼灣站D1出口，有防暴警截查途人。該處大部分商舖照常營業。

另外，灣仔中午暫時平靜，未見多人聚集，警方於行人天橋、港鐵灣仔站出口佈防。