李家超：本土恐怖主義正在港滋生　不排除提升恐襲威脅級別 (11:28)

保安局長李家超今日（24日）在保安局網站發文，稱去年至今已有十多宗涉及爆炸品及危險品的案件，有種種迹象顯示本土恐怖主義正在香港滋生，政府正密切審視情況，不排除會提升恐襲威脅的級別；又表明支持人大授權人大常委會制定「港區國安法」。
李家超表示，社會大眾須正視本土恐怖主義，一旦恐襲發生或恐襲威脅級別提升，警方很可能要封鎖高風險地點、作高姿態巡邏、搜查隨身物品和在公眾地方作安全檢查，以確保公共安全，巿民須配合行動，以保障他們自身及社會安全。他已要求警方、紀律部隊及政府有關部門提升內部準備，加強情報蒐集，檢視其反恐應變計劃，尤其針對公共交通設施、出入境口岸等，並透過演習，加強反恐合作及公眾教育。
他表示全力支持人大授權人大常委會制定「港區國安法」，稱有效依法防範和遏止危害國家安全和組織恐怖主義破壞行為和活動，有利香港的安全和穩定。
其他報道：寰宇殯儀館調亂遺體 土葬變火化 殯儀代理指罕見：疑無核對好資料
相關字詞﹕李家超 恐怖主義 恐怖襲擊 國安法 港區國安法 港版國安法 23條 23條立法 國安法香港 基本法附件三 香港國安法 國家安全法 人大 基本法 國安法內容 人大會議 一國兩制 基本法23條