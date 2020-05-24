李家超：本土恐怖主義正在港滋生　不排除提升恐襲威脅級別 (11:28)

李家超表示，社會大眾須正視本土恐怖主義，一旦恐襲發生或恐襲威脅級別提升，警方很可能要封鎖高風險地點、作高姿態巡邏、搜查隨身物品和在公眾地方作安全檢查，以確保公共安全，巿民須配合行動，以保障他們自身及社會安全。他已要求警方、紀律部隊及政府有關部門提升內部準備，加強情報蒐集，檢視其反恐應變計劃，尤其針對公共交通設施、出入境口岸等，並透過演習，加強反恐合作及公眾教育。

他表示全力支持人大授權人大常委會制定「港區國安法」，稱有效依法防範和遏止危害國家安全和組織恐怖主義破壞行為和活動，有利香港的安全和穩定。

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