網民發起反惡法遊行　警斥意圖煽惑市民參與未經批准集結 (10:29)

全國人大會議審議「港區國安法」並將於周四（28日）大會閉幕當日表決，香港《國歌法條例草案》亦將於周三（27日）恢復二讀辯論，有網民發起今日（24日）於銅鑼灣舉行「反惡法大遊行」。警方稱，有人刻意曲解「限聚令」對於豁免群組聚集的定義，意圖煽惑市民參與未經批准的集結，警方譴責相關行為，又稱會在相關地點部署足夠警力，迅速果斷執法，包括進行拘捕。
警方指出，根據《預防及控制疾病（禁止群組聚集）規例》附表一，有關宗教活動中群組聚集的豁免，前提是該活動的舉行地點，是興建作或慣常用作崇拜地點的處所，故非所有宗教活動均屬於《預防及控制疾病（禁止群組聚集）規例》所列明的豁免群組。
警方表示，進行未經批准的集結有可能違反《公安條例》下「參與未經批准集結罪」，一經定罪最高可被判處監禁5年。警方稱，有關行為亦會增加病毒在社區傳播的風險，以及有可能違反《預防及控制疾病（禁止群組聚集）規例》下的進行受禁群組聚集罪。
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