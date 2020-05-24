網民發起反惡法遊行　警斥意圖煽惑市民參與未經批准集結 (10:29)

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警方指出，根據《預防及控制疾病（禁止群組聚集）規例》附表一，有關宗教活動中群組聚集的豁免，前提是該活動的舉行地點，是興建作或慣常用作崇拜地點的處所，故非所有宗教活動均屬於《預防及控制疾病（禁止群組聚集）規例》所列明的豁免群組。

警方表示，進行未經批准的集結有可能違反《公安條例》下「參與未經批准集結罪」，一經定罪最高可被判處監禁5年。警方稱，有關行為亦會增加病毒在社區傳播的風險，以及有可能違反《預防及控制疾病（禁止群組聚集）規例》下的進行受禁群組聚集罪。

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