港區國安法｜彭定康及英國前外相發起聯署　譴責港區國安法全面攻擊香港自治 (09:05)

全國人大會議將審議有關訂立「港區國安法」的草案，前港督彭定康及英國前外相聶偉敬（Malcolm Rifkind）昨日（23日）發起聯署聲明，約200名各地政要參與，譴責此舉全面攻擊香港的自治、法治和基本自由，以及公然違反《中英聯合聲明》。聯署聲明稱，如果國際社會不能信任北京對香港信守承諾，人們將在其他事情上不願相信北京。
參與聲明的包括17名美國國會議員，英國下議院44名議員、上議院8名議員，以及來自歐洲、亞洲、澳洲和北美洲的政要。美國共和黨籍參議員盧比奧（Marco Rubio）、克魯茲（Ted Cruz）、眾議院外交事務委員會主席恩格爾（Eliot L. Engel）、眾議院情報委員會主席希夫（Adam Schiff）亦參與聯署。
（路透社）
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