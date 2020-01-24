港區國安法｜彭定康及英國前外相發起聯署　譴責港區國安法全面攻擊香港自治 (09:05)

參與聲明的包括17名美國國會議員，英國下議院44名議員、上議院8名議員，以及來自歐洲、亞洲、澳洲和北美洲的政要。美國共和黨籍參議員盧比奧（Marco Rubio）、克魯茲（Ted Cruz）、眾議院外交事務委員會主席恩格爾（Eliot L. Engel）、眾議院情報委員會主席希夫（Adam Schiff）亦參與聯署。

（路透社）

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