張建宗稱立港區國安法有迫切性　市民海外投資者若守毋須擔心 (09:24)

張建宗表示，香港在維護國家安全方面存在漏洞，全國人大會議審議「港區國安法」，有必要性及迫切性，稱若市民和海外投資者守法，便毋須擔心。

促立法會盡快通過國歌條例草案

另外，張建宗表示，《國歌條例草案》（《草案》）周三（27日）將提交立法會大會恢復二讀辯論，稱很多國家都設有禁止侮辱國歌的相關法例，期望立法會能盡快通過《草案》，共同維護國歌尊嚴，亦使本港及早完成憲制責任。

張建宗指出，《草案》只會對公開、故意侮辱國歌的行為作出懲處，只要不去侮辱和損害國歌作為中華人民共和國的象徵和標誌的尊嚴，市民毋須憂慮會誤墮法網。