張建宗稱立港區國安法有迫切性　市民海外投資者若守毋須擔心 (09:24)

對於全國人大會議議程包括人大常委會提請審議《全國人民代表大會關於建立健全香港特別行政區維護國家安全的法律制度和執行機制的決定（草案）》（《決定》）議案，政務司長張建宗今（24日）發表網誌表示，強調《決定》絕對無損「一國兩制」，在《決定》通過後，特區政府將全力配合盡快完成有關立法，履行維護國家安全的職責。
張建宗表示，香港在維護國家安全方面存在漏洞，全國人大會議審議「港區國安法」，有必要性及迫切性，稱若市民和海外投資者守法，便毋須擔心。
促立法會盡快通過國歌條例草案
另外，張建宗表示，《國歌條例草案》（《草案》）周三（27日）將提交立法會大會恢復二讀辯論，稱很多國家都設有禁止侮辱國歌的相關法例，期望立法會能盡快通過《草案》，共同維護國歌尊嚴，亦使本港及早完成憲制責任。
張建宗指出，《草案》只會對公開、故意侮辱國歌的行為作出懲處，只要不去侮辱和損害國歌作為中華人民共和國的象徵和標誌的尊嚴，市民毋須憂慮會誤墮法網。
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