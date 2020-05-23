3少年被指攜菜刀滋擾撐國安法街站　涉串謀傷人被捕 (22:55)

九龍社團聯會今午在九龍灣港鐵站A出口行人天橋擺放街站，收集支持國安法市民的簽名，3名男子約下午4時與在場義工因政見問題口角。秀茂坪警區重案組第二隊案件主管吳坤雄指出，當時其中一人「腰間有可疑動作」，欲拔出一些東西，義工感到危險，遂拉動防狼器及叫救命。

附近警員上前追截，當場拘捕其中兩人，在每人身上各搜出一把菜刀。警方經調查後，晚上7時再在秀茂坪拘捕第三名在逃青少年，並在附近垃圾桶內找到另一把刀。吳坤雄指出，被捕少年15至16歲，報稱學生，3人為朋友關係，事發時未有拔出刀，無人受傷。事發前有關團體並無收到恐嚇信息。

九龍社團聯會副秘書長顏汶羽表示，政見不同亦不應訴諸暴力，期望不同政見市民克制守法表達意見，他又說，年輕人要對自己行為三思，家長亦要向子女灌輸守法觀念。

另外，立法會議員周浩鼎在社交網站上載短片，稱自己今午在朗屏站外擺放街站期間，被立法會議員朱凱廸團隊的人滋擾，更被一名男子襲擊。片段顯示一名男子推了他肩膊一下。警方下午3時收到相關報案，案件暫列糾紛，暫未有人被捕。