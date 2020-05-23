醫護抗疫4個月未離隊　慈善組織辦「鮑魚宴」打氣 (17:50)

東區醫院傳染病科護士Charlotte自1月加入Dirty Team，回想2、3月時港島東區爆發多個群組個案，確診病人「湧入」東區醫院，最高峰醫院同時照顧60、70名確診病人，不時要忙足一日，下班後才能喝杯水和吃碗飯。

東區醫院傳染病科副顧問醫生龍國璋憶述，2、3月時隔離病房最忙碌，食無定時，下午3、4時才能抽時間到飯堂，匆匆花10分鐘吃兩餸飯又回到病房工作。現時病人已陸續出院，東區醫院只剩兩名確診者，醫護壓力大減。

疫情稍緩，律敦治醫院和東區醫院隔離病房約60名人員，今午終於難得一起吃午飯，午飯以七頭南非鮑魚、花膠、龍躉入饌，亦有燕窩作甜品。龍醫生形容今餐「鮑魚宴」很驚喜且味美，感謝有心人的心思。

Dirty Team護士Jasmine說，近期很多市民擔心醫護「餓親」，醫院不時收到湯包、益力多及營養補充品等，感謝市民鼓勵和支持。醫管局港島東醫院聯網總監陸志聰表示，今次疫情猶如馬拉松比賽，抗疫醫護有如跑手，考驗體能和意志，社會人士如場邊觀眾，在適當時候打氣意義重大。

今次「鮑魚宴」由慈善組織Happy Project出資5位數，以特惠價與合作的餐廳共同製作約60個高級食材飯盒，新鮮運到醫院。組織的負責人阿樂（化名）說，疫情期間Dirty Team醫護辛勞抗疫，積累不少壓力，更要長時間留在醫院飯堂吃相同餸菜，於是上月起與醫院討論今次計劃，希望讓醫護「食餐好」。

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