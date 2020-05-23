外交部駐港公署促部分國家停止干預香港事務 (16:45)

發言人表示，香港反修例風波後，港獨和激進分離勢力活動日益猖獗。一些外國勢力與香港反中亂港勢力勾結，干預香港事務，利用香港從事危害中國國家安全的活動，嚴重挑戰一國兩制原則底線，對國家安全構成威脅。發言人稱，國安法主要針對分裂國家、顛覆國家政權、組織恐怖活動以及外國勢力干預香港事務的活動，不會影響香港居民依法享有的權利和自由，一國兩制方針不會變，外國投資者在香港的利益亦會得到保護。

發言人重申，維護國家安全是行使一國主權，為所有國家的正當權利，國家安全立法屬於國家立法權力；有關國家無論怎樣造謠撒謊，都改變不到香港社會愛國愛港及思穩思定的主流民意，以及動搖不到中國人民維護國家主權和安全的堅定決心和堅強意志。

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