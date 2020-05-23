外交部駐港公署促部分國家停止干預香港事務 (16:45)

十三屆全國人大三次會議將審議《全國人民代表大會關於建立健全香港特別行政區維護國家安全的法律制度和執行機制的決定（草案）》，引起國際關注。美國、英國、加拿大及澳洲等國家均對提案密切關注。外交部駐港特派員公署發言人今（23日）發聲明回應，表示部分國家就事件妄加評論、橫加指摘甚至語帶威脅，公署予以嚴正批駁及堅決反對，敦促有關國家尊重中國主權，停止干預香港事務和中國內政。
發言人表示，香港反修例風波後，港獨和激進分離勢力活動日益猖獗。一些外國勢力與香港反中亂港勢力勾結，干預香港事務，利用香港從事危害中國國家安全的活動，嚴重挑戰一國兩制原則底線，對國家安全構成威脅。發言人稱，國安法主要針對分裂國家、顛覆國家政權、組織恐怖活動以及外國勢力干預香港事務的活動，不會影響香港居民依法享有的權利和自由，一國兩制方針不會變，外國投資者在香港的利益亦會得到保護。
發言人重申，維護國家安全是行使一國主權，為所有國家的正當權利，國家安全立法屬於國家立法權力；有關國家無論怎樣造謠撒謊，都改變不到香港社會愛國愛港及思穩思定的主流民意，以及動搖不到中國人民維護國家主權和安全的堅定決心和堅強意志。
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