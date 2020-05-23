康文署15泳灘重開　天雨下人流稀 (17:30)

住港島的李太說，3歲半女兒停課下在家「非常悶」，留意到淺水灣泳灘今日重開，便和外傭帶女兒到來嬉水。她表示，現時新型冠狀病毒疫情緩和，不太擔心染疫，又指出雖然下雨有點掃興，但「因為落雨，應該少人，是一個機會可帶她來」。

林太同樣稱，因今日天陰有雨，「就係少人啲」，因此與丈夫帶兩歲女兒到沙灘，「我知今日重開，但我估都唔會多人嚟，所以才來。之前封了時我也有來，不下水只玩沙」。她又說，對疫情仍然有點憂慮，「（和其他人）隔遠點吧」。

讀中學的陳同學與約10名朋友到淺水灣耍樂，打算下午再燒烤。問她們會否擔心違反限聚令，她先大叫「不會」，再說「我哋唔識㗎！」陳同學說在家很無聊，「唔想再屈喺屋企啦！」其友人興奮地表示「相信政府！」、「唔緊要，最多咪一齊死」。

在深水灣，亦有約十多名泳客在泳灘上聚餐，他們自備小吃，又帶了一大箱啤酒，在兩個垃圾桶上放一塊板充當桌子，邊進食邊聊天。其中有伯伯指出，他們已相識7、8年，常常一起到泳灘暢泳，今天見泳灘重開，加上適逢初一，眾友人相約各自預備下酒小菜「賀一賀佢」。他們說，大家不會貼太近，會散開一點，以避免違反限聚令。

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