殯儀館調錯遺體　先人土葬變火化 (17:07)

東華三院寰宇殯儀館致歉

涉事殯儀館為東華三院轄下的寰宇殯儀館，有家屬欲領取先人遺體進行殮葬儀式，殯儀館職員發現遺體不翼而飛，翻查紀錄後發現該遺體被另一先人的家屬取去，並送往火化。東華三院寰宇殯儀館對受影響家屬及先人表示萬分歉意，並已停止涉事員工的殮房工作。

警方表示，紅磡警署周三（20日）接獲一殯儀機構職員報案，稱其同事在周一（18日）懷疑把兩具先人遺體身分混淆，並已把其中一具遺體交予殯儀服務公司殮葬。報案人要求向警方備案，表示會自行聯絡家屬跟進。警方稱事件不涉及刑事成分。

東華三院寰宇殯儀館回覆稱，殯儀館本周發生遺體誤領事件，職員發現後，隨即通知食環署及通報警方備案，並通知受影響家屬。基於私隱原因及家屬意願，現階段不便透露詳情。東華三院非常重視今次事故，令有關家屬在面對喪親之痛外，承受不必要的擔憂和困擾，院方感到非常痛心，並向他們及先人表示萬分歉意。院方及館方正與相關家屬保持密切接觸及商討適切安排，並會提供一切協助。

院方重申，必定會嚴肅處理此事件，館方已即時停止涉事員工的殮房工作，正深入檢視有關流程，查明事故原委及改善，避免同類事故再次發生。

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