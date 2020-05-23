醫管局復康醫院最快下周有限度恢復探病　本月恢復內窺鏡和造影檢查 (15:40)

港島東醫院聯網總監陸志聰接受本報訪問時表示，正研究首階段先恢復復康醫院探病，因相關病人需要長期住院，疫情期間暫停探病對他們影響最大，亦知悉部分家屬希望到院照顧病人、為他們剪髮等，這些不是視像探病可以做到。

陸志聰透露，聯網中的復康醫院黃竹坑醫院及舂磡角慈氏護養院，有望最快下周後期開始可有限度探病，但一開始會做得很「謹慎」，病人家屬可能要先致電醫院預約，由醫院安排探病時間，確保同一時間內不會有過多訪客，每名病人亦只可以有一至兩名親屬同時探訪。陸志聰續稱，急症醫院如東區醫院傳染病風險始終較大，暫未有恢復探病的時間表。

疫情期間非緊急手術和服務大減50%，陸志聰表示，期望今個月內陸續恢復內窺鏡和造影檢查，目前仍以恢復至疫情前服務量水平為目標，但無時間表，需視乎疫情發展。

至於疫情期間延期而積壓的服務，陸志聰形容已「積壓了相當數目的個案」，未來主要透過用特別津貼，邀請醫護人員在周六等時間加班「清龍」，強調是自願性質，並要以確保醫護人員有足夠休息為前提。他又感謝疫情期間到公立醫院幫忙的私營和退休醫護，希望他們未來一段時間能繼續到院幫忙「清龍」。陸志聰續說，醫院正點算受影響病人數目，希望盡量在今年內清疫情期間積壓的個案。

東區醫院現有5個隔離病房，隨新型冠狀病毒確診病人陸續出院，陸志聰表示，目前只有3個病房照顧懷疑和確診病人，但另外兩個無病人的病房仍會維持用作隔離，以預備可能突如其來的疫情。

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