香港眾志下周提司法覆核　圖阻考評局取消DSE歷史科試題 (15:15)

全民教育局成員孔令暉認為，是次決定由考評局委員會處理，而非考評局內專門負責公開考試的公開考試委員會內部先處理，認為欠缺考評人員及前線教育工作者的意見。他續稱，過去考評局的評分標準都是按考生表現調整，認為考評局要先改卷，視乎學生在該題的表現與其他答題表現的差異再調整及考慮撤題，形容只以其他答題表現評估似「賭場買大細」。

中六歷史科考生Thomas亦不滿考評局提出的評核方法，表示當中2(a)及(b)題只是資料分析題，與(c)題形式不同，即使再以其餘的(c)題答題情况評估表現，亦涉及不同史實，認為並不公平。

香港眾志副主席鄭家朗表示，下周會提出司法覆核，針對考評局取消試題的決定是否存有不恰當的考慮，同時會申請禁制令，主要暫緩考評局取消試題。他預期司法覆核會導致延遲放榜，但認為事件對考生影響深遠，需要尋求公義，要大家想一想「誰才是無風起浪」。

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