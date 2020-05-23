韓正：反修例成國安「突出風險」　中央立港區國安法是慎重決定 (14:00)

上午的會面持續約一個半小時。韓正先就政府工作報告及國家經濟政治方面的形式進行闡述，稱新型冠狀病毒疫情後，國家生產量已恢復正常水平，因此對國家未來經濟發展有信心。他在會上高度肯定港澳特區政府的抗疫工作，形容是展現「非常時期的魄力」。

談及「港區國安法」時，韓正強調這是中央的慎重決定，指出沒有一個國家和地區沒有國家安全法。韓正解釋中央要為香港訂立「國安法」的原因，他提到去年反修例風波，發生暴力事件、本土恐怖主義猖獗，突顯國家安全的漏洞、短板，成為國家安全的突出風險，需要重點填補；韓正強調，確立有關法例是為保護香港市民，只針對4類危害國家安全的的罪行和少數違法分子，立法令做生意的人有更好營商環境、市民可安居樂業，並呼籲委員向香港社會解釋。

他說，香港的人才與法律等良好的基礎，使國家對香港仍抱有信心。

隨後港區委員包括政協常委林建岳、林淑儀，以及委員陳清霞、高永文和吳換炎均有發言。據了解，會上有委員反映香港疫情、教育、就業等情况，韓正未有具體回應，強調中央會全力支持香港解決社會深層次矛盾。據悉，韓正在會上表示經濟、民生等香港深層次矛盾，例如房屋，要有安全環境才能着手解決。

全國政協副主席兼港澳辦主任夏寶龍、港澳辦副主任張曉明及中聯辦主任駱惠寧亦有出席會議。

明報記者

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