港區全國政協：港維護國安存在明顯法律漏洞　支持擁護港區國安法【短片】 (09:52)

十三屆全國人大三次會議將審議《全國人民代表大會關於建立健全香港特別行政區維護國家安全的法律制度和執行機制的決定（草案）》，港區全國政協委員昨日（22日）發聲明表示堅決支持和擁護。
聲明指出，回歸後，香港特區在維護國家安全方面存在明顯的法律制度漏洞，修例風波以來，香港反對派勾結外部勢力大肆破壞，港獨激進勢力日益猖獗，暴力恐怖活動不斷升級，嚴重損害香港法治和經濟民生，危害國家主權、安全和發展利益。
聲明表示，沒有國家安全，就沒有香港的繁榮穩定。在國家安全遭受嚴重威脅、相關法律缺失情況下，由中央出手解決香港在維護國家安全方面的突出問題，勢在必行。
聲明亦稱，涉港國家安全立法針對的是分裂國家、顛覆政權、恐怖主義及外國干預等嚴重危害國家安全行為，對絕大多數守法市民的權利和自由不會有任何影響，呼籲香港市民為共同福祉支持這項國家立法，確保「一國兩制」行穩致遠。
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