港區全國政協：港維護國安存在明顯法律漏洞　支持擁護港區國安法 (09:52)

聲明指出，回歸後，香港特區在維護國家安全方面存在明顯的法律制度漏洞，修例風波以來，香港反對派勾結外部勢力大肆破壞，港獨激進勢力日益猖獗，暴力恐怖活動不斷升級，嚴重損害香港法治和經濟民生，危害國家主權、安全和發展利益。

聲明表示，沒有國家安全，就沒有香港的繁榮穩定。在國家安全遭受嚴重威脅、相關法律缺失情況下，由中央出手解決香港在維護國家安全方面的突出問題，勢在必行。

聲明亦稱，涉港國家安全立法針對的是分裂國家、顛覆政權、恐怖主義及外國干預等嚴重危害國家安全行為，對絕大多數守法市民的權利和自由不會有任何影響，呼籲香港市民為共同福祉支持這項國家立法，確保「一國兩制」行穩致遠。

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