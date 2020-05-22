洪瑞珍三文治食物中毒個案再增20人　 (21:40)

衛生防護中心稱，涉事5男15女年齡介乎1至68歲，他們今月18日至21日期間曾進食有關三文治，進食後約4至43小時先後出現腸胃炎病徵，包括腹痛、嘔吐、腹瀉和發燒等。當中16人曾經求醫，其中5人需入院接受治療，所有受影響的人目前情況穩定。

「洪家手作洪瑞珍三明治」今日在facebook表示，得悉事件後已立刻進行內外大清潔及會深入了解事件，並向受影響客人致歉；又透露受新型冠狀病毒疫情影響，申請牌照的相關部門過去3個月時間近乎停止服務，在多次請求政府部門無果下，暫准食物製造廠牌照與所需的正式牌照未能依時續牌。隨着政府部門陸續復工，相關牌照亦會在近期批出，會在牌照發出後才繼續正常營業。

食環署回應本報查詢時稱，該署的牌照組服務在疫情期間維持正常，而有關處所的暫准食物製造廠牌照有效期至今年4月15日，該處所同時亦申請食物製造廠牌照，署方正處理有關申請。

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