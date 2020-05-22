稱特首無權以檢疫令限制人身自由　南非商人申人身保護令遭駁回 (21:00)

申請人為南非商人高天成（Horsfield Leslie Grant）、妻子葉凱欣、3名年齡介乎22個月至9歲的子女，以及他們的家傭；答辯人為行政長官、衛生署長，以及受檢疫規例授權的兩名人員。

高等法院法官周家明昨（21日）頒下判辭，指出行政長官有權力按《預防及控制疾病條例》，在「緊急公共衛生情況」下訂立規例，又指出如若按申請人所稱，在限制病毒傳播的目的下，只有食物及衛生局長有權下令某些抵港者作指定地方隔離，而特首無類似權力，就會變得「異乎尋常」(extraordinary)。

周官引述相關立法會法案委員會報告，指出政府需要動用資源對抗及控制疫情，所以特首更適合在此公共衛生情況危急下為公眾健康及安全而訂立法例。

周官同時認為隔離14日為合理日數，因據法庭了解，14日為大多數國家所採用，亦同時考慮了病毒普遍的潛伏期，所以認為檢疫時間並無不合理地方。

至於申請人曾形容檢疫中心的衛生情况極惡劣，食物質素低下，而高天成自己患有高血壓等，判辭內指出，檢疫中心有向申請人提議換房，只是申請人婉拒，中心內亦提供24小時醫療服務，更容許檢疫者自行安排飲食，實情是申請人亦有從其朋友及親戚獲取食物及日用品等。

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