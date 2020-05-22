營運半年服務人次僅預期29%　葵青康健中心引VR助長者復康 (21:10)

葵青地區康健中心新任行政總監陳燕萍今午（22日）向傳媒介紹中心運作，對於為何營運不足一年就要換總監，她對此沒有回應。

截至今年4月底，即營運7個月以來，中心服務約1.6萬人次，僅佔中心預計服務5.5萬人次的29%。陳燕萍稱目前中心有約3000名會員，但對於為何會員數目少，她認為受以新型冠狀病毒疫情影響，以及港府實施「限聚令」，使會員減少外出及難到中心接受服務。

陳燕萍指出，中心在疫情期間到有確診患者的大廈設街站，解答居民問題，至今接觸900多人，並為當中200多人解決個人疑難，例如擔心疫情而不敢到醫院覆診取藥等。

中心拍攝多條與防疫相關、教授長者做運動的短片，讓長者在家可保持運動量，鍛煉肌肉等。此外，中心增購虛擬實境（VR）訓練系統，提供地鐵站搭扶手梯、超市購物及過馬路等情節，例如訓練中風、認知障礙等長者逐步適應搭扶手梯，有助復康長者融入社會，惟中心沒有透露購入設備涉及的金額。

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