賣口罩涉違商品說明條例　眾志常委梁延豐被捕 (19:35)

【19:35】香港眾志就海關調查「自救口罩」發出聲明，指摘海關以政治忠誠掛帥作突發檢控，打壓無所不用其極。眾志指出，為實行民間自救，上月初推出「自救口罩」，並未公布生產地詳情，只在盒面印上「NOT MADE IN CHINA」字樣。海關今日證實口罩含菌量符合標準，卻把《商品說明條例》應用於政治審查，稱如貨品產地為「兩岸三地」則有可能違反法例，突然拘控眾志常委梁延豐，居心路人皆知。

眾志聲明表示，海關以檢取涉事貨品為由，以《商品說明條例》賦予的權力，毋須搜查令下進入香港眾志總部搜查，最終檢走數箱口罩。聲明稱，預期政權只會變本加厲，以各種惡法針對港人自救抗爭。眾志最後稱，事件已進入調查及法律程序，不能回覆說明一切有關口罩產品的詳細資料。

【18:25】海關指出，早前接獲舉報，指有網上商戶透過餐廳食肆供應一款附有「NOT MADE IN CHINA」、「ASTM Level 1」、「BFE≥95%」、「Fluid Resistance」及「PFE≥95%」標示的外科口罩，懷疑附有虛假產地及效能聲稱。海關接報後採取試購行動，並展開跟進調查。

海關把試購所得樣本送往化驗所作含菌量測試，測試結果證實樣本符合含菌量標準。然而，由於該商戶一直未能提供認證，證明相關口罩符合所作的標示聲稱，遂採取執法行動。

香港眾志早前稱蒐羅到逾百萬個口罩，首批每盒35片裝，會以成本價100元與「黃店」合作售賣。眾志早前稱，因為怕有人去當地「搶貨」，拒絕透露口罩來源地，只在盒上以英文寫「非中國製造」（NOT MADE IN CHINA）。