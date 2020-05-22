七旬翁稱遭兒子非法禁錮　入稟高院索償 (20:20)

原告吳國樑，被告為吳國樑的長子吳宇軒、幼子吳宇光。入稟狀指稱，原告居於將軍澳海天晉一個單位，惟幼子於2018年11月聯同屋苑管理人員停用他的智能卡，令他外出後無法回家。原告稱，區議員及社工一度帶食物上門探訪，惟遭管理員拒絕，令原告超過30小時無進食，遂報警。原告雖然感頭暈及血壓過高，但他害怕一旦離開就無法回家，終拒絕送院。

原告表示，幼子同年11月尾取去他支付的水電費按金，導致單位停水停電，後來由原告的二哥幫忙繳費，才回復水電供應。原告稱他一度依靠警員幫忙取外賣及禦寒衣物；自從他接受傳媒訪問後，屋苑管理公司得悉事件，他才能叫外賣「保命」。直至2019年1月，其智能卡恢復運作，他才可隨意外出。原告表示，他遭禁錮53天身心受創，要服用抗抑鬱及降血壓等藥物，要求兩兒子賠償醫療費用等。

其他報道：16歲少女疑遭操控賣淫後染性病 3女被控依靠他人賣淫為生

其他報道：立法會內會選副主席爆衝突 馬逢國身在北京自動當選

其他報道：商專前高層伙下屬偽造學員出席紀錄 控串謀詐騙再培訓局撥款