回應港區國安法　美跨黨參議員提《香港自治法案》草案 (17:31)

在人大周四（21日）宣布將為香港制訂國安法列入議程後，美國政界隨即反彈。其中民主、共和兩黨兩名參議員周四宣布已提出初步名為《香港自治法案》（Hong Kong Autonomy Act）的跨黨派立法草案，要求制裁「實質上有份參與」中方違反對《中英聯合聲明》和《基本法》所承諾責任的人或單位，例如鎮壓香港示威者的警員，以及負責在香港落實國安法的中央官員，協助他們進行「重要交易」的銀行也會面臨制裁。