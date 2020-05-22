市建局兩公務員合作社重建選址土瓜灣　供逾3000單位 (15:47)

盛德街/馬頭涌道項目地盤總面積約5160平方米，鄰近真善美邨及馬頭圍邨，該處共有9個公務員合作社，當中有一個仍未解散，估計約154戶受影響。市建局預計可發展約3.2萬平方米住宅樓宇面積，提供約640個私營房屋單位。發展局長授權項目後，市建局將在所有業主補地價後收購，估計2029年完工。

靠背壟道/淅江街項目地盤總面積約16,470平方米，鄰近樂民新邨，該處有28個公務員合作社，其中9個仍未解散，估計462戶受影響。項目預計可提供2500個單位，當中約1000個為公營房屋，市建局會把項目南面三分之一地盤直接交予政府。此項目須由城規會修訂規劃大綱圖，預計私人房屋項目可於2030/31年完工。

市建局總監（收購及遷置）黃偉權表示，受影響自住業主會以「假設重置單位7年樓齡的價值」呎價計算現金補償，並有「樓換樓」或房協專用安置屋邨選擇。他指出，市建局亦會提供支援服務，協助解散合作社，如合作社未能解散，或業主未補價以轉售業權，市建局會尋求政府以《收回土地條例》收回。