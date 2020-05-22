16歲少女疑遭操控賣淫後染性病　3女被控依靠他人賣淫為生 (17:15)

3名被告依次為售貨員黃科恩（20歲）、診所護士石素斯（22歲）及美甲師陳映貝（21歲）。

三人同被控於今年5月3日至11日之間，完全或部分依靠女子X賣淫的收入為生。另第二及第三被告涉於5月12至16日之間，以恫嚇方式，不當地要求女子X交出33,400元。

據了解，16歲的受害人X是「PTGF」（兼職女友），經首被告的介紹下認識其餘兩名被告。今年5月，3人向X支付交通費，安排她接客，每次交易肉金為2600元，事主X獲1000元，其餘1600元由三名被告拆帳。

案發期間，X曾於兩日內接客8次，其後因腹痛拒絕再接客，遭3人恐嚇，要求她交出3萬元，否則會在網上公開她的性交片段及騷擾其家人。X其後報警及入院，檢查後證實染上性病，現時仍然留醫。

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